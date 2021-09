Juventus-Milan, Dybala e Kessie rivali dal futuro incerto

Dybala e Kessie si affronteranno questa sera in Juventus-Milan. Due avversari dal destino simile: rinnoveranno con i rispettivi club?

redazionejuvenews

La sfida tra Juventus e Milan è una partita che va oltre il semplice rettangolo di gioco. Due delle più grandi società di calcio italiane che si sfidano in uno dei grandi classici della Serie A. Il risultato del match quest'anno è più incerto che mai, con i rossoneri in uno stato di forma eccezionale e i bianconeri che al contrario sono alla disperata ricerca della vittoria. Ma Juventus-Milan è anche molto altro, come la sfida a distanza tra Locatelli e Tonali, o tra Dybala e Kessie. I due fuoriclasse sono infatti avversari, ma accomunati dallo stesso futuro incerto.

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, il fantasista argentino è stato scelto da Massimiliano Allegri come il giocatore che avrebbe dovuto guidare la rinascita bianconero. Messo al centro del progetto, la Joya sarebbe dovuto essere il faro della Juventus, ma fino ad ora le cose non sono andate proprio in questo modo. In questo inizio di stagione Dybala non ha brillato particolarmente, lasciandosi rubare la scena da Chiesa e Morata. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, ma le trattative vanno a rilento. Ora spetta al calciatore dimostrare sul campo di meritarsi il rinnovo, prendere per mano la squadra e condurla alla vittoria.

Destino simile per Frank Kessie, che lo scorso anno è stato autore di una stagione fenomenale, leader in mezzo al campo dei rossoneri. Non a caso il suo soprannome è "Il Presidente". Il centrocampista ivoriano, però, è alle prese con un difficoltoso rinnovo di contratto. Durante la scorsa estate la dirigenza del Milan ha messo in chiaro le cose, decidendo di non voler fare follie per i rinnovi dei contratti: nessun giocatore è insostituibile, non verranno accettate richieste esagerate. Detto fatto, Donnarumma e Calhanoglu hanno lasciato il Milan a parametro zero, senza trovare un accordo sul rinnovo, sostituiti egregiamente da Maignan e Brahim Diaz. Lo stesso destino capiterà anche a Kessie? Dipenderà dalle richieste del giocatore.