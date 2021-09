Juventus-Milan: designato il direttore di gara

I rossoneri ospiti a Torino domenica sera

La Juventus ha archiviato la serata di Champions League con una vittoria sul Malmo: lo 0-3 dei bianconeri in casa degli svedesi ha ridato fiducia alla squadra, che dopo un inizio di campionato segnato dal pareggio contro l'Udinese e dalle sconfitte contro Empoli e Napoli, che avevano minato le certezze della squadra di Massimiliano Allegri. Una vittoria che da fiducia quella ottenuta ieri sera, e che mette la Juventus nelle condizioni migliori possibili per preparare la sfida in programma domenica sera all'Allianz Stadium contro il Milan. Il secondo big match del campionato per i bianconeri arriva in un momento delicato e importante, con la Juventus che dovrà iniziare a vincere anche in campionato per iniziare a ricucire il distacco dalle prime in classifica, distanti otto punti.