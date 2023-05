Juventus-Milan 0-1: una rete di Giroud stende i bianconeri

La Juventus, nella trentasettesima giornata di campionato, ha perso per 1-0 con il Milan, rimanendo in settima posizione.

Nella penultima giornata di campionato la Juventusaffronta il Milan nella cornice dell'Allianz Stadium. I bianconeri hanno bisogno di punti per ritrovare la zona Europa, svanita dopo la disfatta di Empoli, e la penalizzazione di 10 punti. I rossoneri, invece, vogliono vincere per rimanere nel treno Champions. I padroni di casa si schierano con un 3-4-3, con il trio difensivo formato da Gatti, Danilo e Bremer. A centrocampo spazio a Cuadrado e Kostic, con Locatelli e Rabiot in mezzo. In avanti Allegripunta su Di Maria, Chiesa e Kean. Gli ospiti si presentano con la squadra tipo; Tonali e Krunic nella mediana, e Leao, Diaz e Messias a supporto di Giroud. In difesa confermati Tomori, Thiaw, Calabria e Theo davanti a Maignan.