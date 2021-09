Juventus-Milan, problemi fisici per Calabria: come cambia la formazione

Problemi fisici per il terzino del Milan Davide Calabria, che ora è a rischio per la partita contro la Juventus. Al suo posto pronto Florenzi

redazionejuvenews

Novità di formazione in casa Milan in vista della partita contro la Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista Peppe Di Stefano per Sky Sport 24, Davide Calabria ha accusato un problema fisico e oggi non si è allenato con i compagni. Il terzino italiano, quindi, con buona probabilità non sarà della partita. Al suo posto è pronto Alessandro Florenzi. In attacco è out Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille. Al centro dell'attacco agirà quindi Ante Rebic, visto che Olivier Giroud non è ancora al meglio della condizione.

Stefano Pioli dovrebbe quindi schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1. Tra i pali è pronto Mike Maignan. Il portiere francese, arrivato in estate dal Lille per sostituire il partente Donnarumma, ha convinto tutti in queste prime uscite stagionali, autore di ottime prestazioni. Con lui in porta il Milan ha subito un solo gol in Serie A, rivelandosi la miglior difesa del campionato. La difesa a quattro sarà quindi composta da Florenzi, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. I due difensori centrali sono in uno stato di forma eccezionali, in grado di fermare le offensive di ogni avversario. Dopo la panchina contro il Liverpool, a centrocampo si rivede Tonali, affiancato da Kessie.

Sulla trequarti spazio a Leao, Brahim Diaz e Saelemakers, alle spalle di Rebic unica punta. Un attacco atipico, che non potrà contare sui due bomber di peso, Ibrahimovic e Giroud, ma che farà della fantasia la sua arma principale. In Champions League contro la fortissima difesa del Liverpool, il Milan è riuscito a segnare due gol proprio grazie al dialogo tra esterni, trequartista e punta. In gol Rebic e Brahim Diaz, tra i migliori in campo in questo inizio di stagione rossonero. Poche scelte di qualità in panchina, con i solo Romagnoli, Bennacer, Giroud e il giovanissimo Pellegri come alternative ai titolari.