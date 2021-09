Raiola: “Romagnoli alla Juventus? Penso che sia possibile”. E su De Ligt…

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Mino Raiola ha parlato del futuro di Romagnoli e De Ligt, intrecciato con quella della Juventus

La Juventus è nel futuro di Romagnoli? E in quello di De Ligt? Tutto è possibile nel mondo del calcio. In passato i bianconeri si erano detti interessati al centrocampista del Milan, senza mai affondare concretamente il colpo. Il difensore italiano sta vivendo un periodo complicato della sua carriera, chiuso nelle gerarchie dall'ascesa di Tomori e Kjaer. Il suo talento non è però in discussione. A far riflettere sono però le dichiarazioni su De Ligt, che, come Romagnoli, non sta trovando molto spazio. Massimiliano Allegri ha chiaramente fatto capire che intende puntare sulla solidità della coppia Bonucci-Chiellini, gli unici a dargli sicurezza in fase difensiva. Il centrale olandese, vista l'età e i problemi fisici dei due difensori italiani, giocherà molto, ma non è più la primissima scelta. Per questo potrebbe anche decidere di andarsene e cercare una squadra che possa garantirgli la titolarità. Supposizioni, niente di più.