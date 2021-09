Ibrahimovic non è Superman: problemi fisici e Juventus a rischio

Ibrahimovic è alle prese con un infiammazione al tendine d'Achille: l'attaccante è a rischio per il match contro la Juventus

Il big match tra Juventus e Milan in programma per domenica sera si avvicina. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia in una sfida senza esclusione di colpi. I rossoneri, primi in classifica a punteggio pieno, dopo la sconfitta di misura in Champions League contro il Liverpool vorranno continuare a vincere, per dimostrare tutto il loro valore. Allo stesso tempo la Juventus non può permettersi di perdere altri punti in campionato, ferma a un punto dopo le prime tre giornate. La stagione è ancora lunga e recuperare il terreno perso è possibile, ma per farlo dovrà portare a casa i tre punti contro il Milan, per non rischiare di ritrovarsi a -11 dalla vetta.

Se da una parte la Juventus ritrova i sudamericani, assenti contro il Napoli, è molto probabilmente anche Chiesa, dall'altra il Milan è alle prese con i problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic. Intervenuto ieri durante la presentazione di "Mind the Gum" (Integratore sotto forma di chewing gum di cui Ibra è volto e sponsor), l'attaccante rossonero ha rivelato: “Per la Juve vediamo, ho un piccolo problema al tendine, ma per il resto va tutto bene. Non voglio rischiare di avere conseguenze, voglio riuscire a tenere per tutto il campionato in modo da esserci sempre. Non giocarne una e poi saltarne altre, come l’anno scorso. Questa volta ascolterò il mio fisico senza pensare di essere Superman”.

Il bomber svedese, che più volte in carriera si è paragonato a Dio, con l'avanzare dell'età ha capito i propri limiti e sa di non essere più un ragazzino. L'infiammazione al tendine d'Achille non è un problema grave: se il dolore passasse il classe 1981 potrebbe anche gareggiare contro la Juventus, ma il rischio di ricadute e problemi più seri sarebbe grande. Ibrahimovic vuole essere la guida di questo Milan, e per farlo dovrà essere in campo. Scopriremo nei prossimi giorni se lo svedese sarà presente o meno contro i bianconeri.