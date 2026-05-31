Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito prima del derby tra Torino e Juventus. Il 36enne si è risvegliato nelle ultime ore e ha iniziato a interagire con l’ambiente circostante. Un segnale importante che alimenta l’ottimismo dopo giorni di forte preoccupazione. Il tifoso resta ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Torino. I medici continuano a monitorare costantemente il quadro clinico, mantenendo ancora la massima prudenza. Al momento il paziente rimane leggermente sedato. La scelta è legata principalmente alla gestione del dolore provocato dalle ferite riportate durante gli scontri.

Quadro neurologico in miglioramento

Le condizioni generali risultano in netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. In particolare, sono arrivate indicazioni positive dal punto di vista neurologico. Il fatto che Basoccu abbia ripreso conoscenza e mostri capacità di interazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di recupero. Nonostante questi segnali, i medici mantengono ancora la prognosi riservata. La situazione continua quindi a richiedere attenzione e osservazione costante. I disordini avvenuti prima del derby avevano generato forte preoccupazione per la gravità delle condizioni del tifoso. Ora, però, il quadro clinico sembra evolvere nella direzione sperata.

La prudenza resta massima

Nonostante i progressi registrati, l’attenzione resta elevata. I prossimi giorni saranno fondamentali per comprendere l’evoluzione completa delle condizioni del tifoso. La risposta neurologica positiva rappresenta comunque un elemento importante. L’obiettivo dei medici resta quello di consolidare i miglioramenti emersi nelle ultime ore. Per il momento, il percorso di recupero continua sotto stretta osservazione. Ma le ultime notizie permettono di guardare al futuro con maggiore fiducia.