Juventus, mercoledì ultima amichevole contro l’Alessandria

Manca sempre meno all'inzio della prossima Serie A : la Juventus esordirà in campionato allo Stadio Friuli di Udine contro l' Udinese; giocando la prima giornata del nuovo torneo dove aveva concluso lo scorso. I bianconeri, nell'ultima giornata dello scorso campionato, si sono imposti proprio ad Udine per 1-0 grazie al gol di Chiesa, e sperano di iniziare l'anno come hanno finito lo scorso.

La squadra si sta quindi allenando alla Continassa in vista della partita; con Massimiliano Allegri che deve capire quali giocatori avrà a disposizione per l'esordio in campionato: alcuni infatti stanno ancora smaltendo gli infortuni, e potrebbero non essere della partita.