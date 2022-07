Juventus, tutte le informazioni sulle membership 2022/23

La società bianconera, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note tutte le informazioni sulle membership per la prossima stagione.

redazionejuvenews

La società bianconera ha reso noti tutti i dettagli per le membership per la prossima stagione. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "Bianconeri, siete pronti a vivere insieme a noi la nuova annata calcistica? Da oggi inizia ufficialmente la stagione Juventus Membership 2022/23.

L’amore e la passione per questi colori, per i nostri colori, non si possono spiegare e soprattutto non conoscono limiti di alcun tipo, neanche di età, e proprio per questo motivo tutti possono diventare parte attiva della nostra splendida famiglia bianconera. Per intenderci: Juventus Membership is for EVERYONE.

E diventare un Member è sicuramente un valore aggiunto importante per un tifoso juventino perché, prima di tutto, è il modo più semplice per sentirsi parte di un team che vive da vicino le forti emozioni che la sua squadra del cuore sa regalare e poi perché offre l’opportunità di accedere a numerosi vantaggi, tra cui l’accesso alle fasi di vendita riservata per l’acquisto dei biglietti, la partecipazione a eventi dedicati, la possibilità di usufruire di sconti e promozioni e un Welcome Pack dedicato.

Ognuno potrà scegliere il pacchetto più adatto alle sue necessità.

Scopriamo insieme le varie proposte!

J1897

È il maggiore grado di affiliazione e consente di vivere l’esperienza più completa ed emozionante che un tifoso possa desiderare. A quarant’anni esatti dalla sua stagione d’esordio, per tutti i J1897 Member è incluso il Welcome Pack J1897 Special Edition, con all’interno la replica fedele della prima maglia bianconera di Michel Platini, quella della stagione 1982/83. Sono, dunque, davvero tantissimi i motivi per farne parte: l’accesso alla prima fase di vendita riservata per l’acquisto dei biglietti delle partite ufficiali all’Allianz Stadium, il Welcome pack dedicato che, oltre alla replica della maglia di Platini, contiene anche un set di foto, poi eventi esclusivi su invito, contest dedicati, tanti sconti e promozioni.

Black&White

Si tratta del pacchetto ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo Membership per la prima volta. All’affiliazione i nuovi Member riceveranno il Welcome Pack Black&White e poi, nel corso della stagione, avranno la possibilità di usufruire di altri servizi: l’accesso alla seconda fase di vendita riservata, dopo i J1897, per l’acquisto dei biglietti delle partite casalinghe dei bianconeri, il Welcome Pack Black&White, eventi esclusivi su invito, contest dedicati, sconti e promozioni.

Black&White Lite

Questa versione particolare di Black&White Membership non prevede il Welcome Pack, ma permetterà ugualmente di sentirsi parte di un team. Con questo pacchetto si avrà accesso alla seconda fase di vendita riservata dopo i J1897, per l’acquisto dei biglietti delle partite all’Allianz Stadium, si potrà partecipare a eventi esclusivi su invito e a contest dedicati. Inoltre, anche in questo specifico caso, ogni Member potrà usufruire di sconti e promozioni.

JUNIOR Black&White Membership

Pensata per i giovani tifosi tra 0 e 11 anni, questa opzione offre possibilità fantastiche e divertenti avventure tutte a tinte bianconere. Non è finita qui, ovviamente. I JUNIOR Black&White Member avranno accesso alle fasi di vendita riservata (un J1897 o un Black&White potranno acquistare un biglietto anche per i Junior Black&White, nelle rispettive fasi di vendita riservata), riceveranno il Welcome Pack JUNIOR Black&White x Team Jay, potranno partecipare anche loro a eventi esclusivi su invito e a contest dedicati e usufruire di scontistiche e promozioni.

Appartenenza, fede, passione: siamo pronti per scrivere insieme un nuovo capitolo della nostra storia. Fai crescere l’amore per la tua squadra entrando a far parte della grande famiglia bianconera: diventa Juventus Member!".