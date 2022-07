Gregucci sulla Juventus: “Recuperare Chiesa sarà importante”

Angelo Gregucci, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a RadioBianconera, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Non lo darei via, De Ligt. Gli scade il contratto più avanti, la Juventus risolvere subito la questione rinnovo. A livello internazionale è uno dei migliori centrali che c'è. Il mercato italiano è fermo, ma l'argomento prioritario in giro è il centrale difensivo, che è merce sempre più rara. Cosa serve alla Juve? Lavoro, ad esempio. Per me Locatelli ha margini per giocare meglio. Di Maria non è programmazione ma un colpo per puntare subito in grande, Pogba non so se ritroverà la strada maestra perché negli ultimi due anni non è stato lui. Ma l'esempio Lukaku può dire tanto, ossia qui in Italia il francese può ritrovarsi. Io vorrei vedere finalmente che arrivi qualcuno dall'U23. Miretti, Fagioli, che fine gli farà fare la Juventus? Io poi mi sbilancio su De Winter, nell'U23 era un top, punterei su di lui, bisogna avere il coraggio di puntare sui giovani".