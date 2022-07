Juve, dalla 10 fino al 7: al via il totomaglie! Pogba, Di Maria…

Che numero di maglia indosseranno Pogba e Di Maria? Il totomaglie in casa Juve è ricco di sorprese e incroci

redazionejuvenews

Nel mondo del calcio il numero di maglia è una di quelle cose di un'importanza fondamentale, legata alla storia, alla scaramanzia e a mille altre fattori. In particolare la 10 è una di quelle maglie Cesari Cremonini in una sua canzone ha detto: "Tutti col numero 10 sulla schiena, poi sbagliamo i rigori". E Cremonini ha ragione: portare la maglia numero 10 sulla schiena è un impegno e un onore, essere decisivi nel momento del bisogno e trascinare la squadra. Per portarla ci vuole classe e personalità... altrimenti poi è facile sbagliare i rigori.

Ma se parliamo di 10, chi la indosserà la prossima stagione alla Juve? Fino ad ora Paulo Dybala ha custodito con gelosia quel numero, ma ora che La Joya è andato via bisognerà trovare un nuovo padrone. I principali candidati sono due: Paul Pogba e Federico Chiesa. Il francese per classe e personalità potrebbe essere l'uomo giusto, il giocatore chiamato a trascinare la squadra dopo un'annata difficile. Vedere la 10 sulle sue spalle non è affatto follia. Chiesa sarebbe di certo un'ottima alternativa, ma che nelle gerarchie parte dietro al francese. Se però alla fine Chiesa dovesse spuntarla, Pogba virerebbe sul suo amato 6, che al momento è di Danilo. Il brasiliano, uomo spogliatoio, gliela lascerebbe di sicuro.

Se invece il Polpo dovesse prendere la 10, Chiesa rimarrebbe quindi con la maglia 22, la stessa che Angel Di Maria aveva al Real Madrid. Al PSG, invece, il Fideo indossava invece la 11, ora di Cuadrado. L'argentino rimarrà quindi senza numero? Occhio alla 7: Vlahovic al 99% prenderà la 9 lasciata libera da Morata e Di Maria potrebbe quindi andare a sostituirlo. Pensando al passato, però, Di Maria con la 7 non ha avuto molta fortuna: la dinastia di 7 al Manchester United nell'era post Cristiano Ronaldo (come alla Juve) hanno tutti fallito. Il totomaglia in casa Juve entra nel vivo.