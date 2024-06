Juventus, nove anni fa l’acquisto di Mario Mandzukic: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota, ricordando l'acquisto nel 2015 di Mario Mandzukic dall'Atletico.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Che non fosse un giocatore come gli altri, lo si era già capito prima che mettesse piede a Torino: carattere, personalità, fame, voglia e l’elenco potrebbe proseguire ancora a lungo. Non c’era nulla da dover chiedere di più a Mario Mandzukic sotto questo aspetto, anzi: l’attaccante croato, reduce da una buona stagione con l’Atletico Madrid, in precedenza campione d’Europa con il Bayern Monaco e protagonista anche con il Wolfsburg in Germania (dove si era trasferito da piccolino con la famiglia per sfuggire alla guerra nella sua Croazia), in quel 2015 era pronto a sbarcare alla Juventus.

Già, perché l’Atletico Madrid che lo aveva acquistato un anno prima, non era del tutto convinto del suo rendimento e per questo, di fronte all’offerta dei bianconeri, l’affare arrivò rapidamente a conclusione. Un acquisto di livello internazionale per aumentare il peso offensivo di una squadra reduce dalla finale di Champions League contro il Barcellona, che da subito riuscì a inserirsi nel modo migliore in squadra. Soprattutto, vestendo la maglia bianconera come una seconda pelle, Mandzukic è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi della Juventus – che per quattro anni sono sempre rimasti al suo fianco.

Quel giorno Mario si presentò alle visite mediche a Torino indossando una camicia bianca e pantaloni neri (accostamento tutt’altro che casuale), sottolineando da subito – senza falsa piaggeria – nel corso della prima intervista alla Juventus: «Fin da piccolo simpatizzavo per la Juventus perché aveva gli stessi colori della squadra in cui ho cominciato in Croazia, il Marsonia: addirittura indossavamo le maglie originali della Juve ma con lo stemma del Marsonia.

Sono molto contento di far parte della Juve – una squadra tosta, di qualità, dotata di giocatori eccezionali, sono pronto a fare tutto ciò che serve alla squadra: darò il mio meglio e lotterò con tutte le mie forze» Da lì in poi sono arrivate 162 presenze in bianconero – giocando in ogni posizione del fronte d’attacco, sia come punta centrale che come esterno del fronte offensivo – raccogliendo 44 gol e 18 assist; numeri che racchiudono soltanto in parte il contributo di un giocatore che da quel 22 giugno 2015 è riuscito a fare tanta strada da protagonista con la Juventus”.