Juventus-Malmo: bianconeri imbattuti contro gli svedesi

La squadra di Massimiliano Allegri questa sera in campo contro il Malmo, fanalino di coda del gruppo di Champions League dei bianconeri con un solo punto

La Juventus scenderà in campo questa sera per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League . I bianconeri giocheranno contro il Malmo , fanalino di coda del gruppo di qualificazione, e cercheranno una vittoria con un orecchio al campo del Chelsea, che potrebbe regalare il primo posto ai bianconeri. Attraverso il suo sito internet , la Juventus ha presentato le statistiche sulla partita di questa sera.

Il Malmö ha vinto solo uno degli ultimi otto incontri con avversarie italiane in Coppa dei Campioni/ Champions League (1N, 3P) con l’unica vittoria che risale al settembre 1989 contro l'Inter. Da allora la squadra svedese non ha più trovato la vittoria nei quattro incontri seguenti disputati in queste competizioni (1N, 3P) perdendo ognuna delle ultime tre sfide contro la Juventus.