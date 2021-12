Zoff: “La Juve non può andare oltre il quarto posto”

L'ex portiere della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni sull'attuale momento dei bianconeri, soffermandosi anche sulla lotta Scudetto.

SULLA NAZIONALE E SU IMMOBILE - "Abbiamo fatto un grande Europeo, abbiamo vinto. Adesso abbiamo l'occasione di qualificarci al Mondiale, sono fiducioso. Siamo sempre la Nazionale Campione d'Europa, il pronostico è dalla nostra parte, almeno quello. Però è da giocare sicuramente. Non sono d'accordo quando dicono che Immobile non incide in Nazionale, ha vinto pure lui l'Europeo, altrimenti sembra che era in prestito. Qualche volta anche il modulo l'ha affossato, Ciro per me è sottovalutato mediaticamente; i numeri sono numeri e sono tutti dalla sua parte".