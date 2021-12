Del Piero fa l’albero di Natale con delle palle speciali: “Chi le riconosce?”

L'ex Capitano della Juve ha postato una storia sui social in cui mostra il suo albero di Natale con delle decorazioni particolari

redazionejuvenews

Questa sera la Juve sarà impegnata nell'ultimo turno del girone di Champions contro gli svedesi del Malmo, dove in palio ci sarà il primato in classifica. Per ottenerlo però, non basterà solo vincere ma servirà anche sperare in un passo falso del Chelsea impegnato sul difficoltoso campo dello Zenit. La situazione di classifica al momento le vede appollaiate in testa a pari punti, ma la differenza reti sorride nettamente ai Blues, soprattutto in virtù del 4-0 realizzato nella sfida di ritorno contro la Vecchia Signora.

Ancora qualche dubbio di formazione per Allegri che, dovrà fare a meno dei titolarissimi Chiesa e Danilo ma che potrà contare su un identità della squadra che sembra ritrovata nel nuovo 4-2-3-1. Dovrebbe rivedersi al centro della difesa Leonardo Bonucci, cosi come potrebbe scendere in campo dal primo minuto anche il francese Adrien Rabiot.

Ma quella di oggi è una giornata speciale anche per l'intera umanità, perche oggi si celebra nel mondo la festa dell'Immacolata e in tanti hanno iniziato tutti i preparativi del caso, con gli addobbi di Natale che colorano le nostre case e le piazze delle nostre città. Anche l'ex Capitano della Juve Alex DelPiero ha dato vita al suo albero, ma con una particolarità speciale. Come si può vedere attraverso il post pubblicato da Pinturicchio su Instagram infatti, l'ex numero 10 viene immortalato nell'intento di appendere le palline, ma quelle che si vedono non sono semplici decori natalizi, bensi 3 palline in miniatura che riproducono i 3 palloni da calcio piu importanti della carriera di Del Piero che scrive: "L'albero di Natale perfetto. Vediamo chi riconosce questi palloni" Si tratta di quello del Mondiale del 2006, quello della finale di Coppa Intercontinentale a Tokyo e quello del suo addio alla Juve. Siamo sicuri che tantissimi tifosi juventini vorrebbero appendere le stesse palline ai loro alberi.