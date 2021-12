Verso Juve-Malmo: cinque momenti da ricordare dei match del passato

In vista della partita di Champions League contro il Malmo, la Juve ha voluto ricordare cinque momenti importanti di un match del passato.

redazionejuvenews

In vista del match di Champions League tra Juventus e Malmo, il club bianconero ha voluto ricordare cinque momenti importanti della partita del 2014 tra le due squadre: "La storia europea bianconera di Massimiliano Allegri nasce in un Juventus-Malmö allo Stadium. É l'unico precedente torinese con gli svedesi e risale al 16 settembre del 2014, una gara che apre il viaggio della Signora in Champions League, destinato ad arrivare fino a Berlino.

IL 3-5-2 DI ALLEGRI

Le scelte del mister per Juventus-Malmö si orientano su. 3-5-2. In porta c'è Buffon. La difesa è formata da Caceres, Bonucci e Chiellini; gli esterni di centrocampo sono Lichtsteiner ed Evra. In mezzo ci sono Pogba, Marchisio e Asamoah. La coppia d'attacco è formata da Tevez e Llorente.

UN PRIMO TEMPO DIFFICILE

Un intervento di Buffon a risolvere una mischia in area. I primi 45 minuti di Juventus-Malmö sono problematici per i bianconeri, che riescono a creare una sola occasione con una conclusione pericolosa da parte di Lichtsteiner. In precedenza, sono gli svedesi a costruire una buona opportunità con una botta al volo di Eriksson, respinta di piede dal portiere juventino. Si va al riposo sullo 0-0, nonostante i padroni di casa abbiano prodotto tanto con 11 tiri.

DOPPIO TEVEZ

Il risolutore del match è anche uno degli uomini più attesi: Carlos Tevez. L'Apache decide l'incontro con una doppietta che scaccia i fantasmi. Poco prima dell'ora di gioco chiude in gol una splendida combinazione con Asamoah. Poi, a un minuto dal novantesimo, calcia una punizione (nella foto) sul palo del portiere Olsen, al quale poi segnerà anche nel match di ritorno in Svezia, dove la Juve replica lo stesso risultato.

LA PARTITA DELL'APACHE

Carlos Tevez e Patrice Evra festeggiano la rete dell'1-0 e la felicità fa capire quanto sia stato importante sbloccare il risultato di un match che stava rivelandosi più complicato del previsto. Alcuni dati sono utili a inquadrare la prestazione trascinante del 10 argentino: Tevez è il leader nelle giocate utili, va al tiro 6 volte – equamente spartite con i due piedi - e confeziona 4 assist per i compagni. Interessante che – in assenza di Pirlo – l'uomo che tocca più palloni sia Lichtsteiner.

LA SVOLTA

Per capire l'importanza di Juventus-Malmö, bisogna considerare il contesto, ovvero la precedente edizione di Champions League dove il cammino bianconero si era concluso nella fase a gironi. Allegri spiega così la tensione della prima ora e – anche nel futuro – ha poi sempre dichiarato l'importanza di essersi sbloccati con il superamento di questa difficoltà, più psicologica che tecnica". (Juventus.come)