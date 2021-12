Le probabili formazioni di Juventus-Malmo: dubbi in attacco per Allegri

In vista del match di Champions League contro il Malmo, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre. Dubbi in attacco per Allegri

Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Salernitana e Genoa, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a tornare in Champions League. Quella contro il Malmo sarà l'ultima partita della fase a gironi e sarà fondamentale per i bianconeri. La Juventus è infatti seconda nel gruppo H e può ancora sperare di superare il Chelsea e terminare in testa alla classifica. Non sarà però un lavoro semplice: non solo i bianconeri dovranno vincere a tutti i costi, ma dovranno anche sperare in un passo falso dei Blues. Riusciranno i bianconeri a portare a casa il risultato? Sulla carta la formazione svedese è più che abbordabile, ma i bianconeri non potranno permettersi di abbassare la guardia. Sarà molto importante riuscire a sbloccare l'attacco, reparto che nelle ultime uscite ha sofferto ben più del dovuto. In vista del match di domani sera andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Viste le ottime prestazioni nelle ultime uscite, Allegri schiererà di nuovo i suoi con un 4-2-3-1. In porta Szczesny, difeso da Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Bentancur e Locatelli, con Kulusevski, Dybala e Bernardeschi. L'unico vero dubbio di formazione è in attacco, dove Morata sembra ancora favorito Kean. L'attaccante italiano scalpita però per un posto da titolare. Kaio Jorge è pronto a subentrare dalla panchina. Ancora assenti per infortunio Chiesa, De Sciglio e Danilo.

Il Malmo scenderà invece in campo con un 3-5-2, con Dahlin tra i pali. Linea di difesa a tre composta da Ahmedhodzic, Nielsen e Moisander. Berget e Ries agiranno larghi sulle fasce, con Pena, Nalic e Lewicki a centrocampo. Tandem d'attacco composto da Birmancevic e Colak.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

MALMO (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak. All. Tomasson.