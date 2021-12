Fedez posta una foto insieme a Bonucci e Chiellini: “Piccolo spoiler?”

Il noto cantante ha postato una foto in compagnia dei due difensori bianconeri

Nella serata di ieri la Juve è riuscita ad ottenere 3 punti fondamentali per sperare in una risalita in classifica nel minor tempo possibile. Grazie alla vittoria conquistata contro i rossoblu infatti, la Vecchia Signora ha scavalcato la Roma di Mourinho e ora si lancia alla rincorsa del quarto posto, occupato momentaneamente dall'Atalanta che dista 7 punti. Ma la prestazione di ieri ha riportato un pò di entusiasmo in un ambiente gia di per se frastornato dalla bufera sul caso plusvalenze, ma soprattutto ha acceso un lumicino di speranza in ottica futura a tutti i tifosi juventini.