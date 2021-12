Juventus, arriva la maglia Teamgeist in collaborazione con Adidas

Nuova maglia per i bianconeri: blu colore preponderante con rifiniture dorate

La Juventus sta preparando alla Continassa la partita in programma domenica sera all'Allianz Stadium contro il Genoa. Massimiliano Allegri sta lavorando alla Continassa insieme alla squadra, che martedì è tornata alla vittoria contro la Salernitana allo stadio Arechi di Salerno: una vittoria importante, arrivata dopo le due sconfitte subite contro il Chelsea in Champions League e contro l'Atalanta in campionato, proprio tra le mura amiche dello Stadium. Un inizio di stagione molto difficile per la squadra bianconera, che è chiamata a non fare passi falsi nel mese di dicembre per non perdere ulteriore terreno dalle squadre di testa, con Napoli, Milan e Inter che sono già moto distanti dalla squadra di Massimiliano Allegri.