Briatore: “Stagione complicata per la Juve, plusvalenze? Non commento”

L'ex dirigente e tifoso biancoenro ha parlato dell'annata della Juventus e del momento che sta attraversando

La Juventus ha ripreso a correre in campionato, e dopo la sconfitta contro l'Atalanta subita sabato allo Stadium ha vinto all'Arechi di Salerno nel turno infrasettimanale, ottenendo tre punti preziosi. Ora i bianconeri hanno di fronte un week end che sulla carta sembra abbordabile, ad iniziare dalla partita di domenica in programma contro il Genoa tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Nell'ultimo mese dell'anno i bianconeri scenderanno in campo contro il Malmo nell'ultima partita del girone di Champions League, per poi giocare con Venezia , Bologna e Cagliari . Partite sulla carta alla portata della Vecchia Signora, che però ha dimostrato in questo inizio di stagione di soffrire con le piccole, tanto che proprio con queste squadre la formazione di Allegri ha perso la maggioranza dei punti in classifica.

L'ex team manager della Renault in F1 e grande tifoso della Juventus Falvaio Briatore, ha parlato ai microfoni di Adkronos commentando il momento sul campo della squadra, ma anche le vicende extracalcistiche che la stanno riguardando in questo momento: "Questa è una stagione complicata per la Juventus ma sono convinto che in Champions ci andiamo. Sabato abbiamo affrontato una grande squadra come l'Atalanta e ci può stare di perdere ma mi sembra che la squadra sia in crescita nelle ultime partite e sono ottimista che potrà arrivare tra le prime 4. Poi se la classifica subirà delle variazioni per il caso plusvalenze non lo so. Non sono un magistrato e non voglio commentare".