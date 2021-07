Juventus – Novità a centrocampo: da Locatelli e Tolisso, fino a Paredes

Massimiliano si prepara a rivoluzionare il centrocampo, rivoluzione in vista. Locatelli è l'obiettivo numero uno, ma esiste un piano B.

La Juventus ha già iniziato i primi allenamenti ed è carica e pronta in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri ha portato nell'ambiente bianconero una sferzata di positività, ma all'orizzonte è pronta una vera e propria rivoluzione. Rispetto agli ultimi anni, la Juve che vedremo nella prossima Serie A sarà completamente diversa, più intensa e fisica, e con un centrocampo tutto nuovo. Non si tocca Bentancur, perno bianconero in mezzo al campo, così come Rabitot, particolarmente apprezzato da Allegri per la sua forza e la sua duttilità. Probabilmente avrà meno spazioArthur, che dal suo arrivo a Torino non ha mai convinto fino in fondo. Oltretutto il recente infortunio peggiora ancora di più la sua situazione, facendo intravedere una possibile cessione.