La nuova Juventus di Allegri corre (letteralmente) verso la vittoria

La Juventus ha cominciato i primi allenamenti in vista della prossima stagione. Tanta, tantissima corsa per i bianconeri.

Per quanto riguarda l'intensità, i giocatori juventini dovranno pressare alto, essere sempre i primi sulle seconde palle e correre per tutto il campo. Un'aggressività che probabilmente è mancata alla Juventus degli ultimi, e che invece è fondamentale in una squadra che vuole vincere. La fisicità invece sarà portata più dagli uomini che dall'allenamento. Sarà rivoluzione totale a centrocampo, il reparto più debole, anche letteralmente, dell'ultima stagione. Max vuole centimetri in mezzo al campo, utilissimi nei duelli corpo a corpo, per recuperare palloni e per vincere i rimpalli. Spazio quindi a Bentancur e Rabiot, aspettando Manuel Locatelli. Un giocatore tecnico ma poco fisico come Arthur non è ideale nel gioco di Allegri, ma sicuramente nelle rotazioni bianconere ci sarà spazio per tutti. Particolarmente utile potrebbe rivelarsi McKennie, giocatore estremamente dinamico e aggressivo, capace di ricoprire diversi ruoli. La nuova Juventus di Massimiliano Allegri prende forma e punta molto in alto.