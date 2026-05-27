Saranno sette i giocatori della Juventus protagonisti ai Mondiali 2026, in programma dall'11 giugno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Diverse nazionali hanno infatti inserito calciatori bianconeri nelle rispettive liste dei convocati, confermando l'importanza internazionale della rosa juventina. C'è un dato significativo: in questa edizione si registra il numero più basso di giocatori juventini in questo secolo. Ecco chi rappresenterà la Juventus nella competizione e il calendario delle partite della fase a gironi che vedranno coinvolti i giocatori bianconeri.

I convocati della Juventus ai Mondiali 2026

Sono sette i giocatori della Juventus convocati dalle rispettive Nazionali per i Mondiali 2026. A rappresentare il Brasile ci sarà Gleison Bremer, mentre il Canada potrà contare su Jonathan David. Convocati anche Teun Koopmeiners con l’Olanda, Francisco Conceicao con il Portogallo, Emil Holm con la Svezia, Kenan Yildiz con la Turchia e Weston McKennie con gli Stati Uniti.

Il calendario della fase a gironi

12 giugno: Canada-Bosnia ed Herzegovina (Jonathan David), USA-Paraguay (Weston McKennie).

13 giugno: Brasile-Marocco (Gleison Bremer), Austria-Turchia (Kenan Yildiz).

14 giugno: Svezia-Tunisia (Emil Holm), Olanda-Giappone (Teun Koopmeiners).

17 giugno: Portogallo-DR Congo (Francisco Conceicao).

18 giugno: Canada-Qatar (Jonathan David).

19 giugno: USA-Australia (Weston McKennie), Brasile-Haiti (Gleison Bremer), Turchia-Paraguay (Kenan Yildiz).

20 giugno: Olanda-Svezia (Teun Koopmeiners ed Emil Holm).

23 giugno: Portogallo-Uzbekistan (Francisco Conceicao).

24 giugno: Svizzera-Canada (Jonathan David), Scozia-Brasile (Gleison Bremer).

25 giugno: Olanda-Tunisia (Teun Koopmeiners), Giappone-Svezia (Emil Holm), Turchia-USA (Kenan Yildiz e Weston McKennie).

27 giugno: Colombia-Portogallo (Francisco Conceicao).