Finito il campionato, ecco che i giocatori bianconeri ringraziano i tifosi con un post sui social. In mattinata è stato Chico Coinceçao a esprimersi tramite un post su Instagram. Per il portoghese la stagione non è ancora finita: per lui c'è ancora il Mondiale da giocare con il suo Portogallo.

Poco fa è arrivato anche il post, sempre su Instagram, di Manuel Locatelli. Discorso Mondiale diverso, purtroppo, per il capitano juventino, che non raggiungerà il suo compagno in America vista la non qualificazione dell'Italia. A mente fredda e con l'esperienza che lo contraddistingue, ci ha tenuto a ringraziare anche lui i supporter bianconeri e scusarsi a nome della squadra per questa stagione, visto il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

Le parole di Locatelli

"La stagione non è finita come volevamo. Non aver centrato l’obiettivo fa male, e il dolore si sente ancora. Perché alla Juventus non basta provarci, non basta giocarsela fino all’ultimo: bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e la responsabilità nei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone.

Ma questa delusione deve servirci da lezione. Deve essere il nostro motore, il punto da cui ripartire con fame, ambizione e senso d’appartenenza. Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi.

Il mio desiderio di dare tutto per questi colori è sempre più forte, e non vedo già l’ora di dimostrarlo.

Fino alla Fine".

Parole che non hanno lasciato contenti i suoi tifosi. Molti sono scontenti del suo rendimento in questi mesi, e non nascondono la speranza di una sua cessione. C'è chi, addirittura, chiede che gli venga tolta la fascia da capitano perché non ritenuto degno. Altri, seppur in minoranza, supportano il loro capitano e lo ringraziano.