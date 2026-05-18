“Psicodramma Juventus”: la fotografia del momento

La Juventus crolla in casa contro la Fiorentina e dagli studi di Sky Sport arriva una lettura durissima della serata bianconera. Fabio Caressa apre così l’analisi durante il suo programma "Sky Calcio Club": «Psicodramma Juventus, che perde 2-0 con la Fiorentina in casa e compromette le possibilità di andare in Champions League perché il Milan ha vinto contro il Genoa e la Roma il Derby». Parole che descrivono perfettamente il peso specifico della sconfitta, arrivata nel momento più delicato della stagione. Non si tratta solo di un risultato negativo, ma di un crollo mentale e tecnico che rischia di vanificare mesi di lavoro. La Juventus, complice anche i risultati delle concorrenti, si ritrova improvvisamente fuori dalla zona Champions e con pochissime possibilità di rientrarci all’ultima giornata.

“Limiti tecnici e caratteriali”: il problema dell’approccio

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan (tra le altre) entra nel merito della prestazione: «Credo che questa squadra abbia dei limiti tecnici. L’approccio è stato pessimo, serve personalità in almeno un giocatore per reparto». L’ex calciatore individua un tema che ha accompagnato tutta la stagione bianconera, ovvero la difficoltà nell’imporre il proprio gioco nei momenti decisivi. Senza leadership e senza qualità sufficiente negli ultimi metri, la squadra finisce per diventare prevedibile e fragile. Ecco perché Spalletti dal mercato chiede giocatori d'esperienza, che possano aiutare lo spogliatoio in questi momenti di difficoltà. Montolivo aggiunge un dettaglio significativo: «Se avessero messo la partita subito sui binari giusti non sarebbero riusciti a ribaltarla. Invece così la Fiorentina ha trovato fiducia». Una frase che sintetizza l’errore di atteggiamento iniziale, con la Juventus troppo attendista e poco aggressiva. La sensazione è che il gol subito nel primo tempo abbia spezzato le gambe ai giocatori in campo.

“Gli episodi diventano difetti”: errori ripetuti nel tempo

"Beppe"Bergomi sottolinea la differenza rispetto alla gara contro il Verona: «Con il Verona ha creato tanto ma non ha finalizzato, oggi ho visto poco. Non hanno aggredito la partita, l’hanno aspettata». Un’analisi che evidenzia come, in questa occasione, sia mancata anche la produzione offensiva, oltre alla solita difficoltà nella finalizzazione. Alla discussione si aggiunge anche Giancarlo Marocchi, che punta l’attenzione sull’equilibrio: «Quando tu attacchi non puoi prendere tutte quelle ripartenze». La Juventus si è fatta sorprendere troppe volte nelle transizioni, segno di una struttura di squadra che non ha funzionato. Infine, la sintesi di Luca Marchegiani: «Sono episodi, ma se si ripetono diventano difetti». Ed è proprio questo il punto centrale. Errori di lucidità, di scelta e di gestione che si sono ripresentati per tutta la stagione e che, nel momento decisivo, hanno presentato il conto.