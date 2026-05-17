Situazione dopo la sconfitta con la Fiorentina

La Juventus arriva all’ultima giornata di campionato con la qualificazione alla prossima Champions League ancora in bilico dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, che ha complicato in modo significativo il percorso della squadra di Luciano Spalletti. Il ko casalingo contro una formazione ormai senza obiettivi ha rappresentato un’occasione persa enorme, soprattutto perché le dirette concorrenti hanno invece raccolto punti pesanti. La classifica recita oggi una situazione estremamente serrata nella zona europea: la Juventus è scivolata al sesto posto e non ha più margine di errore. All’ultima giornata è atteso il derby contro il Torino, una sfida che vale una stagione. Vincere non basterà automaticamente, perché tutto dipenderà anche dai risultati di Milan, Roma e Como, ancora pienamente coinvolte nella corsa ai primi quattro posti.

Classifica e scenario aperto

La situazione di classifica vede Milan e Roma a 70 punti, Como e Juventus a 68. Con una sola giornata da giocare, il margine è minimo e ogni dettaglio può risultare decisivo. Il Milan ha il vantaggio del piazzamento, ma non è ancora matematicamente certo della qualificazione. Lo stesso vale per la Roma, mentre il Como resta la possibile outsider capace di ribaltare gli equilibri. Per la Juventus lo scenario è chiaro: serve una vittoria nel derby contro il Torino e una serie di incastri favorevoli sugli altri campi. Non esistono alternative realistiche, perché un pareggio o una sconfitta renderebbero quasi certamente impossibile la rimonta in classifica.

Tutte le combinazioni per entrare in Champions

La Juventus può chiudere tra le prime quattro se batte il Torino e si verificano contemporaneamente alcune condizioni negli altri match. La squadra di Spalletti andrebbe in Champions se almeno una tra Milan e Roma perde, mentre il Como non deve vincere. Un’altra possibilità è la vittoria della Juventus con contemporanea sconfitta di entrambe le rivali dirette, indipendentemente dal risultato del Como. Esiste anche uno scenario più complesso: Juventus vincente, pareggi per Milan e Roma e Como che non vince. In questo caso, la classifica potrebbe comunque sorridere ai bianconeri grazie alla combinazione di risultati favorevoli.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Uno scenario possibile è quello dell’arrivo a pari punti con il Milan a quota 71, nel caso di vittoria della Juventus e pareggio dei rossoneri. In questo caso si terrebbero in considerazione gli scontri diretti, che al momento vedono equilibrio assoluto tra le due squadre. Si passerebbe quindi alla differenza reti generale, parametro attualmente favorevole alla Juventus (+27 rispetto al +19 del Milan). Questo dettaglio potrebbe risultare decisivo per determinare l’ultima squadra qualificata alla prossima Champions League, rendendo ancora più tesa una corsa già al limite dell’equilibrio.