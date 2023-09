Juventus-Lazio, Zenoni: “Prevedo gara aperta. Chiesa pericolo principale”

Cristian Zenoni ha rilasciato un intervista a Laziopress.it presentando la prossima sfida di campionato tra Juventus e Lazio . L'ex calciatore bianconero ha parlato delle sue aspettative sull'incontro: " "Che gara mi aspetto? Una gara aperta perché sono due squadre che provano a giocare a calcio. La Lazio lo fa da sempre, mentre la Juventus quest’anno mi sembra abbia cambiato un pò la mentalità sotto questo punto di vista. La squadra di Allegri sta trovando maggiore fluidità di gioco rispetto alla passata stagione. L’anno scorso i bianconeri hanno incontrato varie difficoltà, ma quest’anno mi sembrano più pronti. Entrambe le squadre hanno i mezzi per mettersi in difficoltà, per questo mi aspetto davvero una bella partita".

Nessun dubbio per Zenoni su quale sarà la principale minaccia a cui la Lazio dovrà far fronte: "Mi viene facile dire i giocatori offensivi, ma credo che in questo momento Chiesa sia il più in forma di tutti. Ora ha percepito un piccolo fastidio fisico in Nazionale, perciò la sua presenza sabato non è ancora sicura, ma se dovesse giocare la Lazio dovrà fare attenzione a lui. Nella Juventus è quello che ha più gamba, più forza e quindi più possibilità di mettere in difficoltà la difesa biancoceleste".