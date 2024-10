Juventus, i numeri in vista della partita con la Lazio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con la Lazio.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Alle ore 20:45 di oggi, sabato 19 ottobre 2024, la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la Lazio nell’ottava giornata di campionato. Avviciniamoci alla sfida contro i biancocelesti approfondendo curiosità e statistiche di questa sfida che nella massima serie italiana si è giocata 160 volte! STATO DI FORMA La Juventus ha subito un solo gol finora in campionato, in sette partite; i bianconeri hanno concesso sempre almeno due reti nelle prime otto gare stagionali di Serie A (record del 1966/67, 1986/87, 2004/05 e 2005/06). La Juventus ha pareggiato 14 delle 27 partite disputate nel 2024 in campionato (9V, 4P), record nei maggiori cinque campionati europei; solo due volte i bianconeri hanno registrato più pareggi in un singolo anno solare nella loro storia in Serie A: 15 nel 1978 e 17 nel 1956. La Juventus ha pareggiato gli ultimi tre match all’Allianz Stadium in campionato e solo tre volte ha pareggiato quattro gare casalinghe di fila in Serie A: tra aprile e maggio 2009, tra marzo e aprile 2006 e tra aprile e ottobre 1990. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite tra Serie A ed Europa League, l’ultima volta che ha ottenuto cinque successi di fila tra tutte le competizioni risale al periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024. La Lazio ha conquistato finora 13 punti in campionato (solo tre in meno della capolista) e nella passata Serie A, dopo otto giornate, si era fermata a 10 punti, 11 in meno della prima in classifica”.

Le altre statistiche

“STATISTICHE GENERALI La Juventus (24 anni e 257 giorni) è la seconda formazione con l’età media più giovane in questa stagione di Serie A, tra titolari e subentrati, dietro solo al Parma (24 anni e 82 giorni). Con il successo in rimonta per 2-1 contro l’Empoli nel match più recente, la Lazio è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (sette). La Lazio è una delle cinque squadre che in questo campionato ha segnato tutte le proprie reti dall’interno dell’area di rigore (Empoli, Genoa, Milan e Parma le altre). La Juventus ha segnato tre gol su rigore finora in campionato, nessuna squadra ha trovato più reti dal dischetto (tre anche l’Atalanta) – in particolare i bianconeri hanno trovato il 30% delle proprie marcature dagli 11 metri, percentuale inferiore solo a quella di Getafe (33%) e Angers (40%) nei maggiori cinque campionati europei. La Lazio è la squadra che ha subito sia in assoluto (cinque) che in percentuale (45%) più gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato di Serie A – la percentuale è la più alta anche nei maggiori cinque campionati europei (al pari del West Ham). Si affrontano le due squadre che in questo campionato hanno concesso meno conclusioni agli avversari: 49 per la Juventus e 69 per la Lazio. In questa Serie A la Juventus è sia la squadra che ha effettuato più passaggi (4275), sia quella con la più alta percentuale di passaggi riusciti (91%)”.