Juventus-Lazio, a fine partita spunta un video CLAMOROSO!

Dopo le polemiche per quello che è successo in campo, sui social si sprecano le immagini che cercano di fare chiarezza

La vittoria della Juventus contro al Lazio è la vittoria di una squadra che poteva essere in vantaggio già al 28esimo minuto con un’azione costruita magistralmente dalle idee tattiche di Thiago Motta e dall’applicazione della squadra. Questo, è il primo presupposto da cui partire. Poi, si può parlare del resto. Tipo delle chiacchiere sollevate da Laziali e non solo, rispetto ad un presunto pugno che Douglas Luiz avrebbe rivolto sulla faccia di Patric. Ebbene, oggi siamo qui per smontare anche questa balla assoluta. In un video che sta circolando da qualche ora sui social, si può vedere molto bene che c’è una “botta” sulla schiena del giocatore biancoceleste. Una condotta sicuramente non “al top” ma che tutto è, tranne che un pugno in faccia. Come spesso facciamo su questo sito, non solo tifiamo Juventus. Ma siamo anche estremamente oggettivi. E allora, qui sotto, trovate il video. Per il bene della Juventus, dovreste condividerlo con i vostri amici. Forza Juve!