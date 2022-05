I 5 momenti più iconici di Juventus-Lazio: da Laudrup a Trezeguet

Il sito della Juventus ha pubblicato una nota sulla sfide più emozionanti tra i bianconeri e la Lazio, in vista della gara di lunedì.

redazionejuvenews

La Juventus, nel monday night, affronterà la Lazionella penultima giornata di campionato. I bianconeri oramai non hanno più nulla da chiedere al campionato, mentre i biancocelesti sono ancora in corsa per la zona Europa League. Il sito della Vecchia Signora ha pubblicato un approfondimento sugli incontri più suggestivi tra le due compagini: "Una grande classica quella tra Juventus-Lazio, che in ogni decennio ha presentato momenti importanti. Come questo degli anni '90, quando i due capitani – Roberto Baggio e Beppe Signori – sono avversari di club e compagni in Nazionale, fino a condividere insieme il Mondiale americano del 1994.

L'ultimo precedente di Juventus-Lazio ha visto la Signora prevalere col risultato di 3-1. I due protagonisti dell'incontro sono racchiusi in questa immagine: Rabiot è l'uomo che annulla le conseguenze del gol di Correa e permette di andare al riposo in parità; Morata nella ripresa va in rete due volte nello spazio di 3 minuti e determina un successo importante che ribadisce una tradizione favorevole allo Stadium, fatta di 8 affermazioni in 10 gare. 22 gennaio 2017: Juventus-Lazio presenta una grande novità con mister Allegri che propone un 4-2-3-1 a sorpresa. La risposta della squadra alla scelta dell'allenatore che vuole un modulo offensivo è più che positiva. La gara viene risolta in soli 17 minuti con i gol di Dybala e Higuain.

Mancano 6 giornate alla conclusione del campionato 2001-02. Al Delle Alpi, David Trezeguet risponde al gol laziale firmato da Claudio Lopez. Il risultato del primo tempo non cambia più, il punto porta la Signora ad avere un distacco dal vertice di 6 lunghezze. Ma a fine partita, ai giornalisti che proclamano l'esclusione dei bianconeri dalla lotta scudetto, Marcello Lippi dice in modo netto: «La Juve non molla». Ha ragione lui, il tricolore arriverà negli ultimi 90 minuti. 11 giugno 1989: Juventus-Lazio è una gara di fine stagione e al Comunale i bianconeri prevalgono 4-2. Numero 9 è Renato Buso: a 19 anni si prende la parte del protagonista segnando una doppietta. Sugli spalti – visibile sullo sfondo – si legge un invito a Miki Laudrup a restare a Torino, ma il danese emigrerà in Spagna, destinazione Barcellona. La foto riproduce un momento di Juventus-Lazio del 1961, con un'incursione di Giampiero Boniperti nell'area avversaria. La squadra bianconera, che domina il periodo dal 1957 a quell'anno con 3 scudetti in 4 campionati, infila un poker di successi consecutivi contro i biancocelesti. I risultati sono tutti molto netti, con 2 gol di differenza e in un caso – nel 1959 – si registra addirittura un punteggio tennistico: 6-1".