Mercato Juve / L’annuncio improvviso fomenta i tifosi: Paul Pogba!

Il tormentone è ufficialmente tornato, più forte che mai. Negli ultimi anni, in praticamente ogni sessione di calciomercato, Paul Pogba è stato accostato alla Juventus. Del suo possibile ritorno si è parlato davvero tantissimo, ma mai come questa volta l'ipotesi risulta essere assolutamente concreta.

Anche perché - per fortuna, potremmo dire - questa sarà l'ultima volta che il nome del Polpo verrà tirato in ballo in ottica Juve. Il francese in estate cambierà squadra e a 29 anni firmerà il suo ultimo grande contratto della sua carriera. Dunque questa sarà l'ultimissima occasione per la Juventus di far tornare Paul "a casa", sotto la Mole.