Juventus-Lazio: la curva sud torna all’Allianz Stadium

Con un comunicato apparso sulle sue pagine social, la curva bianconera ha comunicato la sua presenza sabato pomeriggio

La Juventus scenderà in campo sabato alle 15 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per ospitare la Lazio di Maurizio Sarri; nella partita valevole per la quarta giornata di Serie A. Per l'occasione; dopo aver disertato lo stadio nella partita contro il Bologna, la CurvaSud della Juventus farà il suo ritornosuglispalti; come annunciato con un comunicato uscito sulle sue pagine social.

"In Casa, nella Nostra Casa, ci siamo lasciati a Juve-Milan. In quell'occasione abbiamo dimostrato quanto possiamo essere belli e determinanti; nonostante l'assenza dei nostri striscioni, bandieroni, megafoni e tamburi. Averli risulterebbe decisivo nel trastettere a chi gioca la Nostra voglia di lottare.

Con il Bologna la decisione di non esserci, e di conseguenza lasciare lo Stadium senza tifo, è servita ancora una volta per far comprendere; qualora ce ne fosse bisogno, quanto l'apporto di un tifo caldo, costante, poderoso e coinvolgente sia indispensabile per trasmettere coraggio e grinta invece dei vergognosi fischi ascoltati già alla fine del primo tempo. Però chiariamo una cosa fondamentale: se fosse per Noi saremmo sempre presenti ma vogliamo che la Nostra Gente, quella che abitualmente non frequenta i Gruppi e non partecipa alle varie iniziative, deve sapere che basta un niente per essere multati o diffidati, anche solo salire sulla balaustra per far partire i cori può costare caro in termini di denunce.

Noi vogliamo davvero che tutti siano a conoscenza delle Nostre richieste che non riguardano biglietti gratis o altre facilitazioni di vario genere; Noi chiediamo solo di poter tifare come succede ovunque, pagando come è giusto che sia ogni biglietto ma senza essere considerati un problema quando invece rappresentiamo una risorsa. Per questo chiediamo a chi ha il bianconero nel cuore di appoggiare la nostra battaglia perchè è la battaglia di chi ama la Juve.

Non sembra assurdo che siano i giocatori in campo a chiedere sostegno quando, chi ama veramente i Nostri Colori; dovrebbe comprendere il momento di difficoltà ed incitare ancora con maggior vigore? Nonostante una repressione che non ha eguali in Italia, nonostante restrizioni che rappresentano l'incostituzionalità (visto che ovunque è permesso ciò che a Noi è negato!!!) con la lazio ci saremo tutti, ai nostri posti, e speriamo davvero che tutti i presenti; indipendentemente dal settore occupato, possano lasciare il telefonino in tasca e tornino sul serio a casa con le corde vocali esauste.

Ognuno di Noi,Ultras o meno, fa parte dl questo spettacolo che amiamo e tutti possiamo e dobbiamo essere protagonisti dando il Nostro contributo perchè se ami la Jave, allo stadio non resti in silenzio. Mai!!! L'appuntamento per tutti, e quando diciamo tutti intendiamo tutti, è per Sabato 16 Settembre alle ore 12.00 per scaldare la voce , dare spettacolo fuori e poi, uniti e compatti come un sol uomo dentro la Nostra Curva per sverniciare chi ci considera finiti. Noi non moriremo mai!

LA JUVENTUS SIAMO NOI"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.