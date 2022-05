Juventus-Lazio: i convocati bianconeri

La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo questa per la partita valevole per la penultima giornata di campionato, l'ultima in casa

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Lazio per la penultima giornata di campionato, l'ultima tra le mura amiche dell'Allianz stadium. La partita di questa sera sarà l'ultima per Giorgio Chiellini e per Paulo Dybala davanti ai loro tifosi, in uno Stadium esaurito in ogni ordine di posto.

La partita di questa sera servirà quindi per salutare i due capitani degli ultimi anni, con il numero 3 che probabilmente andrà a giocare in MLS, e il numero 10 che ancora non ha chiarito quale sarà il suo futuro prossimo.

Una grande altalena di emozioni quella di questa sera, con Massimiliano Allegri che ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la squadra di Sarri, nella quale spiccano i nomi di Palumbo, Miretti e Akè.