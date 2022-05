Verso Juve-Lazio: pronostici e precedenti dalla parte dei bianconeri

La Juve si prepara a sfidare la Lazio: pronostici e precedenti sono dalla parte dei bianconeri. Occhio al gol di Dybala

redazionejuvenews

La Juve si prepara ad affrontare la Lazio, penultima avversaria della sua stagione. Per i bianconeri sarà una partita non molto importante ai fini della classifica, ma fondamentale per Dybala e Chiellini. Per loro, infatti, sarà l'ultima sfida tra le mura amiche dell'Allianz Stadium di Torino prima dell'addio alla Vecchia Signora. La squadra di Massimiliano Allegri proverà a vincere per loro, per regalare alle due leggende bianconere l'addio che meritano.

Ma la Juve riuscirà a vincere? Secondo i pronostici i bianconeri sono i favoriti. La vittoria della Vecchia Signora, infatti, è quotata 2.30, mentre quella della Lazio circa 3.40. Leggermente più probabile il pareggio, quotato 3.00. Gli esperti di scommesse, quindi, puntano sui bianconeri, che potrebbero riuscire a portare a casa il risultato anche grazie al fattore casa. A favore della Juventus ci sono anche i precedenti. Sul proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha fatto sapere che "La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di campionato contro la Lazio (1N, 2P). In generale, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i biancocelesti in Serie A TIM: 84, almeno 15 in più rispetto ad ogni altra avversaria. La Lazio è anche la squadra contro cui la Juventus di Massimiliano Allegri ha ottenuto più successi in Serie A TIM: 10, in 11 precedenti (1P)". (legaseriea.it)

Un altro dato particolare riguarda i gol segnati: "La Juventus ha segnato in media 2.4 gol a partita nelle ultime otto sfide interne contro la Lazio in Serie A TIM (19 reti all’attivo nel parziale), raccogliendo ben sette vittorie, a fronte di una sconfitta (1-2 il 14 ottobre 2017). Queste due squadre hanno pareggiato una sola volta all’Allianz Stadium in campionato, 0-0 il 17 novembre 2012". Si prospetta quindi un match ricco di gol per i bianconeri, che se dovessero rispettare le statistiche dovrebbero segnare almeno due gol. E chissà, magari uno sarà anche il regalo di addio di Dybala.