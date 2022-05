Juve, novità a centrocampo: Milinkovic osservato speciale, Pogba invece…

La Juve pensa al centrocampo che verrà: per Milinkovic-Savic e Pogba oggi potrebbe essere una giornata decisiva

redazionejuvenews

Questa sera contro la Lazio la Juve molto probabilmente scenderà in campo con Rabiot e Miretti in cabina di regia. Con tutto il rispetto per il centrocampista francese e per il giovane talento italiano, questo finale di stagione sta dimostrando ancora una volta tutti i limiti della mediana bianconera. Tra infortuni e prestazioni deludenti, questa stagione il centrocampo è stato senza ombra di dubbio il reparto che più ha creato problemi a Massimiliano Allegri. Se Locatelli, McKennie e Zakaria sono riusciti a convincere, non si può dire altrettanto di Arthur e Rabiot, per non parlare di Ramsey. In vista della prossima stagione serviranno rinforzi. Due dei nomi che più piacciono alla dirigenza della Juventus sono Milinkovic-Savic e Pogba. Per entrambi oggi potrebbe essere una giornata decisiva.

Il centrocampista serbo sarà l'osservato speciale nel corso del match contro la Lazio. Dalle tribune dell'Allianz Stadium i dirigenti bianconeri avranno la possibilità di seguire da vicino il classe 1995, giocatore ideale per il centrocampo della squadra di Massimiliano Allegri. Il sergente, infatti, con la sua fisicità e la sua incredibile tecnica riuscirebbe a far fare il salto di qualità alla mediana bianconera. L'unico problema riguarda il prezzo del cartellino: i biancocelesti vogliono almeno 70 milioni, cifra elevata per un club con alcune difficoltà economiche come la Juventus.

Discorso simile sotto molti punti di vista anche per Paul Pogba. Il centrocampista francese è da anni il sogno dei tifosi bianconeri, che non vedono l'ora di rivederlo a Torino. Il classe 1993 ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Manchester United e tra pochi mesi si svincolerà a parametro zero. Per caratteristiche fisiche e tecniche sarebbe l'innesto giusto, ma anche in questo caso il problema è economica. In Inghilterra il Polpo guadagna 15 milioni di euro l'anno. La Juve al massimo può offrirgliene 8. Oggi gli agenti del giocatore si incontreranno con la Juventus per capire la fattibilità del trasferimento: Pogba accetterà un corposo taglio dello stipendio pur di tornare alla Juventus?