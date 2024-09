Juventus, l’approfondimento sull’Aston Villa: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida con l'Aston Villa.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo PSV Eindhoven, RB Lipsia, Stoccarda e Lille – presentazioni già pubblicate sul nostro sito che potete recuperare – il cammino della Juventus in Champions League andrà avanti con la partita di nuovo in trasferta al Villa Park di Birmingham contro l’Aston Villa. In pochi lo ricorderanno, ma questa non è la prima volta che Juventus e Aston Villa si sfidano in Coppa dei Campioni: il doppio incrocio tra le due squadre riguarda l’annata 1982/83, con due vittorie dei bianconeri ai quarti di finale di quell’edizione – 2-1 in trasferta e 3-1 in casa. CENNI STORICI SULL’ASTON VILLA Se si parla di storia del calcio, diventa difficile battere le squadre inglesi in quanto a tradizione e capacità di affondare le radici nel passato di uno sport nato proprio in Gran Bretagna: l’Aston Villa non fa eccezione in quanto a storicità, nato nel 1875 e tra i membri fondatori della Football League nel 1888 e della Premier League nel 1992. Club calcistico inglese con sede nella città di Birmingham, disputa le proprie partite casalinghe allo stadio Villa Park, impianto da 42.785 posti a sedere e posto in cui vengono conservati i 23 trofei conquistati nella storia dall’Aston Villa (uno dei club più titolati d’Inghilterra): sette campionati nazionali (l’ultimo nel 1981), sette coppe d’Inghilterra, cinque coppe di Lega e poi le affermazioni a livello internazionale con la Coppa dei Campioni vinta nel 1982 e la successiva Supercoppa UEFA sempre di quella stagione. Una squadra dal grande blasone, pronta a riprendersi un posto da protagonista nella competizione per club più bella e stimolante da poter affrontare”.

Il percorso degli inglesi

“L’ASTON VILLA NELLA STAGIONE 2024/2025 Due vittorie in tre partite per l’Aston Villa in questo avvio di Premier League, con la squadra allenata da Unai Emery che ha conquistato le due gare in trasferta – contro il West Ham e il Leicester – e ha perso invece il match interno contro l’Arsenal. Non sarà semplice confermare il passo mantenuto nell’annata passata in campionato, concluso a sorpresa con il quarto posto a quota 68 punti in 38 sfide – a 23 punti di distanza dal Manchester City campione, ma confermandosi come squadra rivelazione della Premier League. Una squadra quindi venuta fuori dalla quarta fascia, ma che sarà un osso duro da affrontare per i bianconeri in trasferta”.