Juventus, Kulusevski è rinato a Londra: il riscatto si avvicina

Dejan Kulusevski sembra un altro giocatore con la maglia del Tottenham. Lo svedese è rinato sotto la guida di Antonio Conte.

redazionejuvenews

Dejan Kulusevski sta sorprendendo tutti al Tottenham. Lo svedese, passato in prestito nello scorso calciomercato invernale dalla Juventus agli Spurs, in poco tempo è diventato un assoluto protagonista del club inglese. Da quando è arrivato a Londra, l'ex Parma, ha disputato 6 partite, siglando 2 reti e mettendo a referto ben 3 assist, praticamente entrando in quasi tutte le reti della squadra di Antonio Conte, che con il suo lavoro certosino, ha trasformato in pochissimo tempo un ragazzo di difficile collocazione in un esterno decisivo nel campionato più combattuto al mondo, la Premier League.

L'avventura juventina di Kulusevski è stata molto discontinua e complicata. Forse l'eccessiva valutazione del mercato pre-covid, oltre 40 milioni, ha pesato sulla tranquillità del ragazzo, che non ha mai dimostrato la cifra spesa da Paratici nel calciomercato invernale 2019-20. La prima stagione con Pirlo, tra alti e bassi, era stata comunque positiva, per essere alla prima annata in bianconero, visti i 7 gol complessivi tra tutte le competizioni e i due trofei conquistati, con anche il bellissimo gol in finale di Coppa Italia. La stagione 2021-22, quella attuale, è stata prevalentemente negativa. Con Allegri non è mai scattata la scintilla, infatti l'ex allenatore del Milan ci ha puntato pochissimo, utilizzando lo svedese anche in ruoli diversi dal suo, motivo per cui la cessione a gennaio era la soluzione migliore per tutti.

Il riscatto, fissato a 40 milioni, oltre i 5 già pagati per il prestito, dovrebbe scattare ad un certo numero di presenze da titolare del classe 2000 nel club inglese. Visto l'andazzo delle prime giornate, più che la cessione, laJuventus dovrebbe mangiarsi le mani per non aver sfruttato un talento cristallino, mandato via e giudicato forse troppo presto. Comunque, nel caso in cui la trattativa dovesse andare buon fine, i bianconeri incasserebbero oltre 40 milioni, cifra importante per effettuare un altro acquisto di livello nelle prossime sessioni di calciomercato.