Juve, la settimana decisiva per il rinnovo di Dybala

Continuano le trattative per il contratto della Joya, in scadenza il prossimo 30 giugno. Giovedì è previsto un incontro con il suo agente.

Il contratto di Paulo Dybala rimane uno degli argomenti più dibattuti in casa Juventus. Dopo la gara vinta contro lo Spezia, Massimiliano Allegri a tal proposito aveva detto: "A livello tecnico non si discute, poi il suo contratto non dipende da me". Il numero 10 è molto importante nell'economia della squadra, visto che è il giocatore che ha preso parte a più reti, segnando o facendo assist (12). L'argentino però ha anche avuto parecchi problemi fisici in questa stagione: sono stati 5 gli stop muscolari finora e 11 le gare saltate. La Juve spera di recuperarlo per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, mentre la nazionale argentina lo ha chiamato per gli impegni che ci saranno durante la sosta del campionato.