Juventus, Kelly rientrerà dopo la sosta per le Nazionali

Il difensore inglese, alla prese con un’infortunio, rientrerà dopo la sosta per le Nazionali. Spalletti studia le alternative.

Non ci sono buone notizie in casa Juventus, riguardo la situazione infortuni. Difatti Llyod Kelly non sarà a disposizione per il match di Champions League, in programma questa sera. Il difensore inglese, ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra, che gli ha fatto saltare già la sfida contro la Cremonese.

I tempi di recupero

Gli esami strumentali hanno quantomeno escluso delle lesioni gravi. Lo staff medico, ha comunque deciso di tenere al riposo il giocatore per evitare delle ricadute peggiori. Kelly, salterà quindi sia la gara di questa sera, che il derby contro il Torino in programma sabato. Il suo rientro è previsto dopo la sosta per le Nazionali.

Le soluzioni in difesa

Con molta probabilità, nella gara contro i lusitani, Spalletti deciderà di riproporre Koopmeiners nel ruolo di braccetto difensivo. L’olandese nella trasferta di Cremona ha convinto il tecnico, per tale motivo, potrebbe essere una soluzione fino al rientro di Kelly e, chissà se anche dopo.