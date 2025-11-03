Juventus, Koopmeiners verso la conferma in difesa

Luciano Spalletti è orientato a confermare Koopmeiners nel ruolo di braccetto difensivo. L’olandese nella gara contro la Cremonese ha convinto Il tecnico.

Nella scorsa gara disputata dai bianconeri, contro la Cremonese, abbiamo assistito alla prima mossa a sorpresa attuta da Luciano Spalletti. L’ex ct azzurro, se ha optato per non staravolgere inizialmente l’assetto tattico della squadra, ha comunque sorpreso tutti con il suo esperimento. Si parla naturalmente, della scelta di aver schierato Temu Koopmeiners nel ruolo di braccetto difensivo.

Questo esperimento tattico, potrebbe essere confermato anche nella sfida di domani sera, contro lo Sporting Lisbona. Proprio Spalletti, al termine della gara di sabato scorso, era rimasto molto soddisfatto della prestazione dell’olandese. Nel post partita si era espresso così: “Ha fatto una grande partita sotto l’aspetto dell’attenzione e della comunicazione coi compagni, è stato più difensore di tutti dal punto di vista dell’ordine sulla ripartenze avversarie”.

Per tale motivo, contro i lusitani, il tecnico toscano sembra orientato a dare continuità a quindi di buono visto nella trasferta di Cremona. Il centrocampista olandese, si candida quindi per partire nuovamente dal primo minuto.

La scelta di schierare Koopmeiners nel ruolo di braccetto difensivo, naturalmente è anche dovuta all’emergenza che i bianconeri stanno vivendo. Difatti, oltre agli infortuni di Bremer e Cabal, anche Kelly è alle prese con un fastidio , e la sua presenza nel match di domani è in forte dubbio.