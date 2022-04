Juventus, il futuro di Kean è in bilico: a giugno addio o permanenza?

Il futuro di Moise Kean alla Juventus è un'incognita. La punta potrebbe già dire addio dopo una sola stagione in bianconero.

redazionejuvenews

La Juventus sta già lavorando per il calciomercato estivo, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Il club bianconero dovrà ovviare all'addio di Paulo Dybala, che tra pochi mesi, sarà libero di accasarsi dove vorrà, visto che il suo contratto non è stato rinnovato. Ci sono tanti nomi per sostituirlo, da Raspadori a Zaniolo, ma la Vecchia Signora potrebbe cedere anche un altro componente dell'attacco, ovvero Moise Kean, prima punta arrivata negli ultimi giorni di agosto per prendere il posto di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United a poche ore dal gong della fine del mercato.

Era abbastanza palese che l'arrivo dell'ex Paris Saint Germain fosse una soluzione temporanea, per ricoprire, almeno numericamente, il buco lasciato dall'asso portoghese. Però, di sicuro ci si aspettava altro dal classe 2000, visto che l'attuale rendimento, 33 presenze, 5 gol e due assist, è un magro bottino per un calciatore che nella prossima stagione dovrà essere riscattato per una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro, spesa che al momento la Juventus non vorrebbe sostenere, visto che questi soldi potrebbero essere spesi per il sostituto della Joya.

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Madama starebbe intavolando una trattativa per far ritornare Kean al PSG, visto che in Francia, l'attaccante italiano ha vissuto la stagione più prolifica della sua carriera. C'è però un terzo incomodo, ovvero l'Everton, club che attualmente possiede il cartellino del classe 2000, motivo per cui Les Parisiens, per acquistare la punta della Juventus, dovranno per forza accordarsi con i Toffees, visto che l'obbligo di riscatto della Vecchia Signora parte dalla prossima stagione. Certamente per il club bianconero risparmiare oltre 30 milioni vorrebbe dire avere più capitali da investire sul centrocampo e sull'attacco, mentre al posto di Kean potrebbe essere finalmente avanzato di grado Kaio Jorge, vero e proprio desaparecido in questa stagione, tra infortuni e panchine.