Juve, Milinkovic-Savic è un colpo possibile: la situazione

Il centrocampista della Lazio è uno dei grandi obiettivi per rinforzare la squadra bianconera nella prossima stagione. Prezzo: 65-70 milioni.

redazionejuvenews

La Juventus sta già pensando alla squadra per la prossima stagione. Stavolta sarà importante non sbagliare il mercato per tornare a lottare fin da subito per lo scudetto e puntare anche alla Champions League. Uno dei nomi in cima alla lista dei desideri del club bianconero è ormai da tempo Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo sembra l'indiziato numero uno come sacrificio della Lazio per fare mercato la prossima estate.

Il giocatore è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri e sarebbe il profilo ideale per la Juve. È nel pieno della maturità calcistica, abbina fisico e tecnica e conosce ormai perfettamente il calcio italiano. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la dirigenza non ha mai interrotto i contatti con il suo entourage e anzi nell'ultimo periodo si sarebbero anche intensificati. Sarebbe infatti arrivato a Torino il gradimento del centrocampista biancoceleste a un eventuale trasferimento. Anche dal lato economico rientrerebbe nei parametri societari. Alla Lazio infatti guadagna 3,2 milioni a stagione e anche in caso di aumento sarebbe in linea con i nuovi standard della Juventus. Il contratto con la società di Lotito scadrà nel 2024, quindi il presidente laziale non ha intenzione di fare sconti.

La valutazione del giocatore serbo si aggira tra i 65 e i 70 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere limata, visto che Milinkovic-Savic non vorrebbe lasciare la Serie A. Un prezzo più basso rispetto a quando la Juve si era avvicinata per la prima volta a lui. Al momento non sembrano gradite le contropartite tecniche, anche se Sarri potrebbe essere interessato a uno come Arthur per affidargli la regia del centrocampo. In ogni caso il centrocampista laziale sarebbe un colpo importante, perché consentirebbe ad Allegri più di un modulo, dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Ma soprattutto si tratta di uno di grande personalità, un leader in mezzo al campo. E per il giocatore sarebbe l'opportunità di misurarsi con un top club e di giocare la Champions League da protagonista. La trattativa ora può entrare nel vivo.