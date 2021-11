Jugovic: “Vlahovic? Gli consiglio di andare alla Juventus, grandissimo club”

Intervistato da Tuttosport, Jugovic, ex centrocampista di Juventus, ha parlato della squadra di Massimiliano Allegri

Intervistato da Tuttosport, Jugovic, ex centrocampista di Juventus, Sampdoria, Inter e Lazio, ha parlato della squadra di Massimiliano Allegri: «Spero che i bianconeri tornino ad alzare la Coppa così non si parlerà più con così tanta nostalgia del mio tiro dal dischetto di Roma. La Champions è strana, magari la vinci quando meno te lo aspetti. Vale per tutti, anche per la Juventus». I bianconeri hanno enormi problemi in fase realizzativa e avrebbero bisogno di un attaccante di spessore, di un bomber d'area di rigore come Vlahovic: «Dusan è del 2000 e sta facendo molto bene con la Fiorentina e con la Nazionale. Assieme a Haaland è il centravanti Under 21 del momento. Sinceramente in Vlahovic rivedo un po’ Vieri, mio compagno nella Juventus, nell’Atletico e nell’Inter».