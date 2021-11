Juve, l’attacco gira a vuoto: tanti tiri e pochissimi gol

L'attacco della Juventus fa acqua da tutte le parti: tanti errori sotto porta e pochi gol. Una statistica preoccupa i bianconeri

redazionejuvenews

L'attacco in questo avvio di stagione è probabilmente uno dei reparti più problematici in casa Juventus. Se la difesa infatti riesce a blindare abbastanza bene la porta e che il centrocampo grazie a McKennie è in crescita, l'attacco rimane invece molto sterile. E non si parla solo della bellezza o meno del gioco, ma di numeri, di gol. La squadra di Massimiliano Allegri con 16 gol è il 12esimo miglior attacco. Per intenderci, i bianconeri hanno segnato meno di Bologna, Empoli e Genoa, oltre che ovviamente di Inter, Milan, Napoli e tutte le altre squadre in testa al campionato.

La Juventus segna una media di 1,33 gol a partita, in pieno accordo con la teoria del 'corto muso' di cui parla Massimiliano Allegri. I bianconeri, quindi, segnano circa 1 gol a partita, ma il problema è che ne subiscono altrettanti. Vincere diventa quindi complicato, soprattutto quando si incontrano squadre come l'Hellas Verona che segnano una media di più di 2 gol a partita... E non a caso la Juventus ha perso. Numeri che certificano i problemi della squadra di Allegri, che segna decisamente troppo poco per poter pensare di essere ancora una delle top del campionato.

Un altro dato, però, preoccupa ancor di più la Juventus: quello generale sui tiri. Eh sì, perchè la Juventus segna poco ma tira tanto. Nello specifico i bianconeri sono la sesta squadra per tiri nelle prime 12 partite di Serie A, con ben 162 conclusioni. I bianconeri, quindi, costruiscono l'azione, arrivano al tiro e poi non riescono a trasformarlo in gol. Tanti, troppi errori sotto porta, che pesano terribilmente sulla stagione della squadra di Massimiliano Allegri. Proprio per questo la Juventus avrebbe bisogno di un attaccante di peso, in grade di occupare l'area di rigore avversaria e finalizzare la azioni da gol. La Juventus riuscirà a trovare il tanto atteso bomber?