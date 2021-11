Adani: “Juve? Un gol deviato al 91esimo non può bastare”. E su Allegri…

Intervenuto su BoboTv, il canale Twitch di Bobo Vieri, Adani ha commentato il match tra Milan e Inter e la vittoria della Juve

Adani poi ha voluto lanciare una nuova critica alla squadra di Massimiliano Allegri: " Tornando alla Juventus, non può bastare un successo per 1-0 al 91esimo su un tiro deviato. Mi auguro di vedere un miglioramento: la Juventus è la comunità più grande d’Italia e deve ispirare i tifosi con il proprio gioco. A chi dice che la rosa non è forte dico di guardare la Champions League . Solamente Ajax, Bayern Monaco e Liverpool hanno vinto tutte e quattro le partite come la Juventus. Massimiliano Allegri non ha ancora trovato la chiave per fare rendere al massimo la sua squadra ".

I bianconeri hanno chiari ed evidenti problemi, soprattutto in fase offensiva. La Juventus quest'anno, complice l'addio di Cristiano Ronaldo, fatica a trovare occasioni da gol e soprattutto a concretizzarle. Morata sta deludendo le aspettative e Dybala e Chiesa da soli non possono fare più di molto. Kean e Kaio Jorge sono prospetti molto interessanti, ma i bianconeri avrebbero bisogno di qualcosa in più, di un giocatore subito pronto e in grado di aiutare la squadra nel momento del bisogno. La rosa ha dei difetti strutturali, manca una prima punta di peso. La dirigenza bianconera dovrebbe investire sul mercato, ma i soldi in questo momento scarseggiano. Ora Massimiliano Allegri avrà a disposizione due settimane per cercare di trovare una soluzione a questo problema, ma il rischio è che una soluzione non ci sia.