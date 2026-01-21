Juventus, Joao Mario potrebbe rimanere in maglia bianconera

Il futuro di Joao Mario con la Juventus è sempre più incerto. La società è in attesa della giusta proposta per lasciarlo partire.

La sessione invernale di calciomercato procede e mancano oramai pochi giorni alla sua chiusura. La Juventus non sta valutando soltanto soluzioni in entrata, bensì è al lavoro anche per cedere alcuni dei suoi elementi.

Tra tutti il principale indiziato è Joao Mario. Il difensore portoghese non è mai riuscito a rientrare nei tatticismi di Luciano Spalletti e, proprio per questo il club bianconero rinuncerebbe ad esso. Detto ciò, ad oggi non è pervenuta nessun’offerta per assicurarsi le prestazioni del difensore e, le sue probabilità quantomeno fino a giugno di rimanere in maglia bianconera aumentano.

Come sappiamo bene, il calciomercato è imprevedibile e in ogni momento potrebbe rivelarci novità e sorprese. Proprio per tale motivo la situazione di Joao Mario, andrà monitorata fino al gong finale di questa sessione di trattative. Seguiranno aggiornamenti.