Calciomercato Juve, Di Marzio: “Bianconeri in vantaggio per En-Nesyri”

La società bianconera starebbe accelerando per portare a Torino l’attaccante del Fenerbache. Stando alle dichiarazioni di Gianluca Di Marzio, la Juventus è davanti rispetto al Napoli.

Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dove ha fatto il punto sulla trattativa per En-Nesyri. Qui sotto le sue dichiarazioni:

“C’è ancora distanza con il Crystal Palace per Mateta, e per questo motivo la Juventus ha avviato i contatti con En-Nesyri. I bianconeri sono alla ricerca di una prima punta, e viste le difficoltà per il francese si sono mossi per l’attaccante del Fenerbahce, che piace anche a Napoli e Siviglia. La squadra di Spalletti stando a oggi, è però avanti rispetto alle concorrenti per poter prelevare il 28enne marocchino, il quale potrebbe spuntarla al netto di nuovi tentativi per Mateta”.