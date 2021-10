Juventus, chance da titolare per Locatelli in nazionale

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli sarà titolare in Italia-Belgio. Il classe 1998 riuscirà a convincere anche in nazionale?

Il centrocampista della Juventus la scorsa estate è stato il 12esimo uomo dell'Italia di Mancini , un titolare aggiunto nel centrocampo. Schierato quasi sempre come mezz'ala a supporto di Jorginho , il classe 1998 non ha mai avuto la possibilità di agire come play davanti alla difesa. Oggi invece, l'ex Sassuolo sarà la mente della squadra, pronto a dettare i tempi del gioco azzurro. La grande qualità di Locatelli gli permette di giocare in ogni zona del centrocampo , rendendolo un jolly particolarmente duttile.

In maglia neroverde, sotto la guida di De Zerbi, il centrocampista italiano ha giocato prevalentemente in una mediana a due. In quel ruolo Locatelli aveva la possibilità di difendere, attaccare e impostare la manovra. Alla Juventus, invece, Massimiliano Allegri lo ha provato molto spesso proprio come mediano, con due mezz'ali al suo fianco. Anche in questo caso il classe 1998 non ha deluso le aspettative, dimostrandosi uno degli uomini più in forma di questo inizio di stagione bianconero. Oggi riuscirà a fare la differenza anche con la maglia dell'Italia? Anche se il match non conta molto al fine del risultato, rimane comunque importante per il ranking Fifa. Vincere contro il Belgio potrebbe risultare fondamentale per aumentare la posizione in classifica della squadra di Roberto Mancini.