France Football ha comunicato la lista dei 30 candidati al Pallone D'Oro. Presenti due giocatori della Juventus, Bonucci e Chiellini

Tra gli altri "italiani" presenti in lista troviamo LautaroMartinez, campione d'Italia con l'Inter e vincitore della Copa America con l'Argentina, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. I due ex attaccanti di Inter e Juventus hanno fatto il bello e il cattivo tempo nella passata stagione in Serie A e sono entrati di diritto tra i 30 migliori giocatori dell'anno. Chi sono i favoriti per la vittoria finale? Gli unici ad aver vinto due titoli sono Jorginho, Lautaro Martinez e Nicolò Barella (Champions e Europeo per il primo, Copa America e Serie A per il secondo, Europeo e Serie A per il terzo). Impossibile, però, non considerare Lionel Messi, vincitore della Copa America, e Robert Lewandoski, trascinatore del Bayern Monaco. Ecco la lista completa: