Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: Locatelli e Chiesa titolari

Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Belgio, match valevole per il terzo posto della Nations League. Due giocatori della Juventus titolari

redazionejuvenews

Tutto pronto per Italia-Belgio, la partita che decreterà la il terzo e quarto posto della Nations League. Un match non particolarmente importante, ma che conta in chiave ranking Fifa. Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali delle due squadre, molti cambi per entrambe le formazioni.

Dopo la sconfitta contro la Spagna, Roberto Mancini riparte da il consueto 4-3-3. Tra i pali ancora titolare Donnarumma. Dopo i fischi ricevuti a San Siro, oggi il numero uno azzurro è stato invece applaudito da tutto il pubblico dell'Allianz Stadium di Torino. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni e Emerson. Presente in panchina Chiellini, espulso Bonucci. Turnover a centrocampo, dove Pellegrini e Barella giocheranno al fianco di Locatelli. Oggi il centrocampista della Juventus sostituirà Jorginho e sarà il cuore e la mente dell'Italia. In attacco spazio a Berardi, Raspadori e Chiesa. L'esterno bianconero è la vera superstar di questa squadra, impossibile lasciarlo in panchina. Gli altri due bianconeri, Bernardeschi e Kean, sono regolarmente in panchina, pronti a subentrare a partita in corso.

Il Belgio di Martinez scenderà invece in campo con un 3-4-2-1.Alderweireld, Denayer e Vertonghen formeranno la retroguardia a difesa di Courtois. Saelemakers e Castagne sulle fasce, con Witsel e Tielemans al centro del campo. I due mediani belgi saranno osservati speciali da parte della dirigenza della Juventus, possibili rinforzi per il centrocampo bianconero. In attacco Vanaken e Carrasco agiranno alle spalle di Batshuayi unica punta. Assente Lukaku, che nella giornata di ieri ha lasciato il ritiro della nazionale a causa di un problema muscolare.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Mancini.

A disposizione: Sirigu, Meret, Chiellini, Dimarco, Cristante, Verratti, Jorginho, Bernardeschi, Insigne, Kean.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Tielemans, Castagne; Vanaken, Carrasco; Batshuayi. Ct: Martinez.

A disposizione: Mignolet, Casteels, Boyata, Theate, Dendoncker, De Bruyne, Trossard, Lukebakio, De Ketelaere.